Trotse ouders van Heerhugowaardse leeuwin Van der Gragt voorspellen score van vanavond

HEERHUGOWAARD - De Nederlandse leeuwinnen spelen zo de halve finale van het WK voetbal tegen Zweden. De ouders van verdediger Stefanie van der Gragt uit Heerhugowaard zijn héél erg trots. "Dit is voor haar wel een hoogtepunt in haar voetbalbestaan", aldus vader Fred. Hij en zijn vrouw Annie doen ook nog een voorspelling voor vanavond .

Stefanie 'van der Kracht ehh.. Gragt', zoals de commentator van de NOS zei, scoorde de 2-0 in de kwartfinale tegen Italië afgelopen zaterdag. Haar moeder Annie zat voor de buis en was superblij: "Ik sprong een gat in de lucht", laat ze weten aan NH Radio.





"Geweldig. Ik was zo blij dat het eindelijk lukte; vanuit de vrije trap, precies op haar hoofd." Vader Fred van der Gragt was wat nuchterder. "Nou.. ik weet van haar kwaliteiten. Als de bal eenmaal goed komt dan gaat 'ie er voor 99 procent in."

Voetbal, voetbal, voetbal

De Heerhugowaarders zijn er helaas niet bij in Frankrijk. Annie legt uit: "Onze vakantie zat erop. En er zijn ook belangrijke dingen hier waar we voor moeten gaan." Toch draait het hele leven van de ouders van de international al heel lang om voetbal. Ze hebben vier dochters die alle vier op de sport zitten. "Toen ze geboren werden, dachten we geen tijd meer te hebben om op het voetbalveld te staan, maar we hebben de afgelopen jaren niets anders gedaan", vertelt Fred lachend.



Lees ook: Wilhelminastraat klaar voor halve finale leeuwinnen: "Oranjer kan het niet" De Heerhugowaarders zijn er helaas niet bij in Frankrijk. Annie legt uit: "Onze vakantie zat erop. En er zijn ook belangrijke dingen hier waar we voor moeten gaan." Toch draait het hele leven van de ouders van de international al heel lang om voetbal. Ze hebben vier dochters die alle vier op de sport zitten. "Toen ze geboren werden, dachten we geen tijd meer te hebben om op het voetbalveld te staan, maar we hebben de afgelopen jaren niets anders gedaan", vertelt Fred lachend.



De vader van Stefanie deed zelf ook ooit een poging tot een coach-carrière. "Ik heb mijn meiden denk ik één jaar getraind, maar dat vonden ze toch niet zo'n goed idee. Ik ben iets te fanatiek. Ik wilde de standaard dingen elke week oefenen; koppen, ballen aannemen." Maar die meiden willen gewoon spélen, vult de presentator van NH Radio aan. Fred: "Ja!"

Dit is een van de hoogtepunten van de carrière van Stefanie, denkt 'ie. "En dan komt er nog een toetje aan he, de Olympische Spelen", aldus een trotse pa. Dankzij de winst op Italië plaatste het Nederlands team zich automatisch voor het wereldtoernooi in Tokio.

Thuis vieren

Als de leeuwinnen vanavond winnen en dus zondag de finale spelen tegen Verenigde Staten kunnen pa en ma Van der Gragt er wederom niet bij zijn in Lyon. Annie: "Stefanie is op de hoogte. We gaan het gewoon thuis beleven en vieren."

Ze spelen vanavond om 21:00 uur eerst tegen Zweden. Moeder Annie voorspelt: "2-1 voor Nederland." Vader Fred voorspelt ook winst: "1-0. En of Stefanie scoort, maakt me geen donder uit!"