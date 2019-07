Komt er nou vorst vannacht, of niet?

NOORD-HOLLAND - De afgelopen dagen waren zonovergoten en daardoor de nachten klam, maar dat is voorbij! Volgens NH-weerman Jan Visser kan het flink gaan afkoelen in onze provincie.

"In delen van Noord-Holland is het vannacht tussen de 7 á 10 graden. Zeer lokaal zal dit nog iets lager zijn. Aan de kust koelt het ook flink af. Hier is het rond de 10 á 11 graden door de wind."

Er gaan wat roddels dat er vannacht zelfs vorst aan de grond zal zijn, maar dat is onzin volgens Visser. Maar kleed je dus wel wat warmer aan als je vanavond de halve finale van het WK voetbal gaat kijken!

Lees ook: Trotse ouders van Heerhugowaardse leeuwin Van der Gragt voorspellen score van vanavond

Regen?

We hoeven de komende dagen ook onze paraplu niet uit de kast te toveren. Het blijft voorlopig droog in onze provincie.