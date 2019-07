'Kitezone' voor IJmuiderstrand: "Dat wordt een kleurenspektakel"

IJMUIDEN - Een mooie dag voor de watersporters in IJmuiden. Vanmiddag ondertekenden de Nederlandse Kitesurf Vereniging, de gemeente Velsen én de IJmuider Reddingsbrigade een overeenkomst, waardoor kitesurfers na een jarenlang verbod, weer kunnen surfen op het IJmuiderstrand.

Joris van Essen (23) van de Nederlandse Kitesurf Vereniging noemt de krabbel op het papier van de gemeente en reddingsbrigade een belangrijke stap voor de watersport in het vissersdorp. De belangrijkste afspraak is dat er door waarschuwingsborden een schifting is gemaakt tussen een recreatiezone en activiteitenzone. Ook is Joris benoemd tot 'spotbeheerder', om kiters die zich niet aan de afspraken houden aan te spreken. Hij is verheugd met de afspraken. (Tekst loopt door onder de video)

Een vechtpartij vijf jaar geleden was volgens Joris de druppel voor de gemeente om een verbod in te stellen. Hoewel het bij de overeenkomst nog 'slechts' om een proefperiode gaat is ook de wethouder van Velsen Bram Diepstraten 'trots en tevreden' met de deal. De afspraken moeten zorgen voor meer orde en veiligheid. (Tekst loopt door onder de video)

Voor Joris, ook eigenaar van een kitesurfschool, wordt het een drukke zomer. "Afgelopen winter was het hier een treurig gezicht, maar op mooie dagen wordt het hier straks weer een kleurenspektakel. Met soms wel honderden kiters."