Verkeerschaos door ongeluk A9 bij Akersloot: meerdere files richting Alkmaar

AKERSLOOT - Er is een ongeluk gebeurd op de A9 bij Akersloot. Daardoor zijn er meerdere files in de richting van Alkmaar. Meerdere wegen staan vast. Bij het ongeluk was een auto en een motor betrokken.

Er waren twee rijstroken gesloten op de weg van Amstelveen naar Alkmaar, maar inmiddels zijn die geopend, laat Rijkswaterstaat weten.

Het ongeluk gebeurde in de spits. Er kwam een ambulance op af, maar er zijn geen mensen afgevoerd.

Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je nog dertig minuten vast, maar het verkeer begint langszaam te rijden. Op de A22 Velsen naar Beverwijk staat nog vijf kilometer file.