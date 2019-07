Uitspraak bowlingbrandzaak: "Hij heeft op geraffineerde wijze de brand uitgelokt"

VENHUIZEN - De rechtbank van Alkmaar tilt zwaar aan het in brand steken van het bowlingcentrum in Venhuizen in 2013. Dit vanwege de maatschappelijke onrust die het veroorzaakt heeft. In de veroordeling van hoofdverdachte Arthur W, wordt ook zijn financiële motief hem zwaar aangerekend.

In de kerstnacht van 2013 ging het bowlingcentrum van Venhuizen in vlammen op. Voor de zaak moesten vier verdachten voor de rechter verschijnen, waaronder ook Arthur W. Hij is de man van de eigenaresse van het bowlingcentrum.

Hij werd door het OM gezien als de opdrachtgever voor de brandstichting. Hij zou financiële motieven hebben. Het bowlingcentrum bracht niet veel geld op en hij zag het als een grote last. Door het in brand te steken, zou de verzekering geld uit betalen en zouden alle problemen zijn opgelost.

Lees ook: Echtgenoot eigenaresse verwoest bowlingcentrum Venhuizen krijgt 30 maanden cel voor brandstichting

De rechtbank acht bewezen dat hij betrokken is bij de brandstichting. Hij is veroordeeld tot 30 maanden cel voor uitlokking van de brand. "Dat heeft hij op een geraffineerde manier gedaan", vertelt persrechter Philie Burgers. "En de ernst van het feit is waanzinnig groot, namelijk de brand die heel gevaarlijk was."

Bewijzen komen zowel uit sporenonderzoek, verklaringen van andere verdachten, maar ook uit afgeluisterde gesprekken tussen hem en de andere hoofdverdachte Clay K. Hierin werd duidelijk dat hij Clay K, vroeg om de klus te klaren in ruil voor geld.

Lees ook: OM tilt zwaar aan brandstichting bowlingcentrum Venhuizen vanwege omgevingsgevaar

Clay K. is ook veroordeeld voor betrokkenheid bij de brandstichting. Volgens de rechtbank was hij betrokken bij het openbreken van de deuren van het complex en het aansteken van de brand met benzine. Ook is hij veroordeeld voor poging tot inbraak en afpersing. Hij heeft 36 maanden gevangenisstraf gekregen. De andere twee verdachten zijn vrij gesproken.

De advocaat van Arthur W. heeft al laten weten in hoger beroep te gaan.