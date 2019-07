Beroemde Haarlemse discotheek krijgt tentoonstelling: "Dit moet iedereen zien!"

HAARLEM - De gesloten discotheek Club Stalker wordt een laatste eer bewezen met een tentoonstelling. In PK37 wordt er vanaf aanstaande zaterdag tot en met 25 augustus stilgestaan bij de club en wat de uitgaansgelegenheid heeft betekend voor Haarlem.

Voor verschillende generaties is Stalker een plek geweest om het nachtleven te ontdekken aan de hand van themafeesten, vernieuwende DJ’s en muziekstijlen. "De tentoonstelling gaat over 36 jaar clubcultuur en muziekgeschiedenis", beschrijft organisator Manique Hendricks. "Het wordt vertelt door middel van posters, flyers, foto's en ook muziek."



Overrompeld

Doordat er veel materiaal uit het verleden van de club bewaard is gebleven werd het mogelijk een heuse expositie op touw te zetten. "Toen ik daar doorheen ging, was ik eigenlijk zo overrompeld", aldus Manique. "Door de hoeveelheid, maar ook de diversiteit. Ik dacht, dit moet iedereen zien."

Spannend

Niet geheel toevallig voelde Manique zich geroepen deze taak op zich te nemen en uit te voeren, want Club Stalker speelt een grote rol in haar leven. "Ik ben er in 2010 begonnen met werken en zeven jaar geleden ben ik er naast gaan wonen", legt ze uit. "Het is gelijk ook het begin van mijn carrière als curator, want dit is de eerste grote tentoonstelling die ik zelf heb gemaakt." Het staat dus heel dichtbij haar, maar dat geeft ook extra zenuwen. "Een heel mooi gevoel dat het op deze manier samenkomt, maar het maakt het ook spannend."

De tentoonstelling, die de verschillende kanten en muziekstijlen die hoorden bij Stalker weergeeft, is tot en met 25 augustus te zien.