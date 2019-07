Nog steeds gezocht: belangrijke getuige dodelijk ongeluk Ilayda (15) uit Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Een belangrijke getuige - de bestuurder van een zwarte Seat Leon - van het dodelijke ongeluk in Heerhugowaard heeft zich nog niet gemeld. De politie is nog steeds naar hem of haar opzoek. Bij het ongeluk aan de Westtangent kwam twee weken geleden de 15-jarige Ilayda uit Heerhugowaard om het leven.

Sindsdien zoekt de politie naar tips. "Het onderzoek loopt nog en kan best lang duren", aldus dus een politiewoordvoerder.

Vorige week deed de politie een oproep naar één specifiek persoon: een automobilist zou in een zwarte Seat Leon (iets ouder model) rond 23.15 uur op de Saffier hebben gereden en vervolgens zijn afgeslagen richting de G. Rietveldweg of de Westtangent.

"Hopelijk kan diegene ons meer vertellen over wat er is gebeurd", aldus een woordvoerder van de politie destijds. Sinds de oproep zijn er wel wat tips binnengekomen, maar de belangrijke getuigen heeft zich dus nog niet gemeld.