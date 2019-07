Onderzoek: Velsense kids eten duidelijk minder groenten

VELSEN - Het gaat relatief goed met kinderen uit Kennemerland. De meeste krijgen hun dagelijks portie groenten en fruit, drinken genoeg glaasjes water en ook beweegt het overgrote deel genoeg. Er zijn wel grote verschillen. Zo eten kinderen in Velsen duidelijk minder groenten dan hun leeftijdsgenootjes in Bloemendaal.

Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Kennemerland, die de gezondheid van ruim tienduizend kinderen (4 maanden tot 11 jaar) onder de loep heeft genomen. Daaruit komt onder meer naar voren dat bijna de helft van de Velsense kinderen (43 procent) aan de voorgeschreven dagelijkse hoeveelheid groenten komt. In Bloemendaal en Heemstede is dit een stuk hoger: 66 procent. In Zandvoort geldt dit voor 48 procent.

Kennemerland

Uit een paar punten van het onderzoek komen positieve resultaten naar voren. Zo speelt 73 procent van de kids in Kennemerland minstens een half uur per dag buiten. Ook zit 85 procent bij een sportvereniging.

Verder blijkt dat kinderen naast het buitenspelen ook veel achter hun beeldscherm zitten. 48 procent gebruikt gemiddeld meer dan een half uur per dag een beeldscherm. 74 procent eet dagelijks fruit en maar 53 procent eet dagelijks groente.

Lees ook: AH gaat advies geven over gezonde leefstijl

Een ouder uit Velsen geeft als reden: "We houden erg van fruit. Alleen hebben we een uitkering en is fruit en groente duur om te kopen. We kunnen het niet elke dag eten. Als we het hebben is het in 1 dag op." Ook geven ouders uit het onderzoek aan dat hun kinderen groente simpelweg niet lusten.

Mocht je benieuwd zijn naar de andere onderzoeksresultaten? Bekijk ze dan hier.