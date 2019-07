OM wil dat Hilversumse crimineel George van D. weer vier jaar cel in gaat

HILVERSUM - Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat de Hilversumse beroepscrimineel George van D. (54) nog eens vier jaar de gevangenis in, ditmaal voor afpersing.

Een motorrijder moest van hem onder meer zijn motor en auto afgeven, anders werd hij in een kofferbak gegooid en ontvoerd naar motorclub Bandidos. De man zou schulden hebben bij de - de door de rechter verboden - motorclub.

Caloh Wagoh

De familie van de man werd ook bedreigd: er zou hen iets overkomen als ze niet zouden meewerken. Zes of zeven medeverdachten werden door Van D. naar de auto van de man gestuurd om hem leeg te halen.

Lees ook: 'Ex-lid Bandidos op dodenlijst na opmerking over Gwenette Martha'

Van D. zit al vast en is onlangs uit vrees voor liquidatie door leden van de concurrerende motorclub Caloh Wagoh overgeplaatst naar een andere gevangenis. Voor de kopstukken van die club zou hij incassowerk hebben gedaan en men zou hem willen liquideren om wat hij allemaal aan justitie zou kunnen vertellen.

Moord op vriendin

De Hilversummer ontsnapte eerder aan een liquidatie die in de Passagezaak is berecht. Van D. heeft de helft van zijn leven in de gevangenis doorgebracht. Hij is onder meer in 1992 veroordeeld voor het doden van zijn vriendin.

Van D. was bij de rechtszitting aanwezig en geeft aan onschuldig te zijn. De uitspraak is op 17 juli.