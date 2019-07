Actie in Oostzaan om busfrequenties te behouden: 'Scholieren en ouderen zijn afhankelijk'

OOSTZAAN - Nu gaat de bus tussen Zaandam en Amsterdam nog vier keer per uur - en in de spits zelfs om de acht minuten -, maar als de plannen van Vervoerregio Amsterdam doorgaan, komt er nog maar twee per uur een bus langs in Oostzaan. "Onacceptabel", zegt Anja Visser, CDA-raadslid in Oostzaan. Ze startte een petitie.

"We willen niet terug naar de jaren tachtig." De petitie 'Oostzaan wil zijn busfrequentie gewoon houden' is in één dag al ruim 700 keer ondertekend (Oostzaan heeft bijna 10.000 inwoners).

En dat het leeft is ook niet zo gek, want veel bewoners zijn aangewezen op het nabij gelegen Amsterdam. "En dan ga je niet met de auto", zegt Anja, "Want dat willen we met zijn allen toch niet meer."

Scholieren

Naar Amsterdam ga je met bus 392 en dan pak je in Amsterdam Noord de metro. En dat is vooral belangrijk voor scholieren die dagelijks naar hun middelbare school in Amsterdam of Zaandam moeten.

Op 9 juli vergadert de Vervoerregio Amsterdam over de kwestie en hoopt Anja zo'n 4000 handtekeningen te kunnen overleggen

