'Bebloede verdachte liep na dodelijke steekpartij basisschool binnen'

AMSTERDAM - De vermoedelijke dader van de dodelijke steekpartij op Plein '40-'45 in Amsterdam Nieuws-West zou gisteren kort na het incident een basisschool binnengelopen. Daar pakte hij een theedoek uit een koffieruimte en rookte een sigaretje op het drukke schoolplein.

Dat zeggen moeders die vanmiddag op het schoolplein van de betreffende Immanuelschool. Ze liepen de verdachte tegen het lijf toen ze hun kind kwamen halen.

De steekpartij gebeurde gisteren rond 14:00 uur op Plein '40 - '45 in Slotermeer Amsterdam. Het 22-jarige slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis. Vanochtend werd bekend dat hij aan zijn verwondingen is overleden. Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan. Marktkooplieden op het plein zeggen dat het slachtoffer en de verdachte uit de buurt komen. Of ze elkaar kenden is nog onduidelijk.

'Hij rookte nog een sigaretje'

De verdachte werd korte tijd na de steekpartij aangehouden bij de Immanuelschool, zo'n 400 meter van het plein. Groep 7 en 8 waren toen, om 14.00 uur, net uit.

Twee moeders die AT5 vanmorgen sprak, liepen de verdachte gistermiddag tegen het lijf toen ze hun kind kwamen ophalen: '"We vonden het al heel raar. Hij was bebloed, had een theedoek om zijn hand en stond hier op een vol schoolplein gewoon te roken." Die theedoek zou hij uit de koffiekamer van de school hebben gepakt: "Hij is via de oude hoofdingang aan de achterkant van de school naar binnen gegaan. Hij heeft toen, nadat hij was uitgegleden in de gang, een theedoek gepakt voor om zijn hand."

Kort daarna arriveerde de politie, die ook op zoek was met een politiehelikopter, om de man aan te houden. Hierbij riep hij in eerste instantie 'dat hij zelf aangevallen was', aldus de moeders. "Mijn dochter heeft het wel meegekregen, maar niemand wist goed wat er aan de hand was. We zijn niet per se bang, maar stel dat de man wél iets had gedaan. Het is een hele leuke buurt, dus dat dit hier nu gebeurd is echt niet fijn", aldus een van hen.

Geen woorden voor

Op de markt van het plein lijkt het vandaag op het eerste gezicht een normale dag, maar onder de marktkooplieden en bezoekers gaat het nergens anders over. Omdat het druk was tijdens de steekpartij hebben veel mensen van dichtbij meegemaakt wat er is gebeurd.

"Ik heb er niet van kunnen slapen, blijf het maar voor me zien. Ik heb er geen woorden voor dat dit is gebeurd", aldus een marktkoopman. Ook vertelt hij dat een meisje van een van de kramen het slachtoffer heeft geholpen, maar dat zij er zo doorheen zit dat ze vandaag niet kan werken. "Ik was vooral heel blij dat ik op tijd naar huis kon naar mijn familie. Je zou hier maar met je kinderen lopen."

Een andere marktkoopman is vooral boos dat dit hier is gebeurd: "Ik kom zelf uit Afghanistan. Daar gebeuren zulke dingen dagelijks en daar word ik ziek van. Maar dat dit nu hier gebeurt om vermoedelijk zoiets kleins. Zodra ik doorhad dat er iets aan de hand was ben ik weggegaan. Ik durfde gewoon niet te kijken", vertelt hij.

De Immanuelschool zegt vandaag niet in de gelegenheid te zijn om te reageren.