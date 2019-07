Greenpeace: "Reiziger wil dat Schiphol stopt met aanbieden korte vluchten"

SCHIPHOL - Passagiers die korte vluchten boeken bij luchtvaartmaatschappijen zouden liever met alternatieven vervoersmiddelen reizen, zoals de trein. Dat zegt Greenpeace als reactie op hun vanochtend uitgebrachte rapport over de CO2-uitstoot van Schiphol. Ieder jaar verwerkt Schiphol meer passagiers, ondanks de groeistop in vliegbewegingen.

De uitstoot van alle in 2018 getankte kerosine op luchthavens van de Schiphol Group blijkt bijna net zo hoog als die van alle Nederlandse auto’s bij elkaar. Tot die conclusie komt Greenpeace naar aanleiding van een rapport van onderzoeksbureau CE Delft. De milieuorganisatie pleit voor krimp van de luchthaven om CO2-uitstoot tegen te gaan.

Volgens Greenpeace willen reizigers al liever met de trein naar bestemmingen als Berlijn, Londen en Parijs. "De reiziger wil dat daarmee wordt opgehouden, dat Schiphol stopt met het aanbieden van die vluchten", zegt Dewi Zloch van Greenpeace. De maatschappijen betalen geen tot weinig belasting op kerosine, waardoor vliegtickets veel goedkoper kunnen zijn dan treinkaartjes. Daar wil Greenpeace vanaf.

Dewi Zloch van Greenpeace denkt dat reizigers liever de trein nemen voor korte afstanden binnen Europa:

Cijfers van Schiphol tonen desondanks aan dat reizigers maar al te graag op reis gaan met het vliegtuig. Hoewel Schiphol al sinds vorig jaar in vliegbewegingen niet mag groeien, verwerkt de luchthaven toch meer passagiers. Steeds meer maatschappijen zetten aanzienlijk grotere toestellen in op hun routes naar Schiphol.

Reactie Schiphol

Een woordvoerder van Schiphol laat NH Nieuws weten het idee van de duurzaming van de luchtvaart met Greenpeace te delen. Toch ziet de luchthaven liever een toename in vluchten, dan een krimp. Voorwaarde is wel dat er stiller en schoner gevlogen moet worden, aldus de woordvoerder.

Verder wijst Schiphol naar het rapport 'Slim en Duurzaam', dat door hetzelfde onderzoeksbureau als 'haalbaar'is beoordeeld, namelijk CE Delft. Dat bureau voerde ook het onderzoek uit van Greenpeace. Zowel Schiphol als Greenpeace zien CE Delft als onafhankelijk onderzoeksbureau. In 'Slim en Duurzaam' staat dat de CO2-uitstoot in 2030 met 35 procent moet zijn gedaald.

Schiphol investeert samen met KLM in de biokerosinefabriek die per 2022 in gebruik moet worden genomen. Ook werkt Schiphol mee aan een studie naar schonere synthetische kerosine die de huidige brandstoffen moet vervangen.

KLM

Ook KLM reageert op het onderzoek van Greenpeace. De maatschappij herkent zich niet in de kritiek van Greenpeace dat "de luchtvaart geen enkel plan heeft om zijn aandeel in de klimaatcrisis te lijf te gaan."

"KLM kan niet spreken voor de gehele luchtvaart, maar neemt met verantwoord vliegen het voortouw om een duurzamere toekomst voor de luchtvaart te realiseren." De maatschappij noemt als voorbeelden het eerder genoemde afnemen van biokerosine, het vernieuwen van de vloot, het elektrisch aandrijven van apparatuur op het platform, lichter materiaal zoals vrachtnetten voor aan boord en het plan 'Slim en Duurzaam'.