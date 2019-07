Amsterdammer (94) thuis gedrogeerd en bestolen door 'vriendin'

AMSTERDAM - Een 94-jarige man uit Amsterdam-Noord is eind april slachtoffer geworden van een valse truc. De man denkt er na een aantal gezellige ontmoetingen met de verdachte een nieuwe vriendin bij te hebben, maar haar bedoelingen zijn vermoedelijk anders, zo blijkt een week later.

De eerste ontmoeting tussen de man en de vrouw is op woensdag 24 april en vindt plaats in de omgeving van het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord. De twee raken in gesprek en kunnen het goed met elkaar vinden, ze drinken wat en zoeken elkaar later op de avond weer op om gezellig wat te eten.

Drogeren en diefstal

Op zaterdag 27 april zoekt de vrouw het slachtoffer weer op, maar deze keer verloopt de ontmoeting niet zo gezellig als de voorgaande keren. De man voelt zich opeens niet lekker en kan zich moeilijk herinneren wat er daarna gebeurt. Als een medewerker van de thuiszorg de man een paar uur later aantreft, lijkt het foute boel te zijn.

Lees ook: Amsterdammer opgepakt voor oplichting bejaarde vrouwen

De man is uitgedroogd en onderkoeld: het gaat zo slecht met hem dat hij naar het ziekenhuis moet worden gebracht. Daar blijkt uit onderzoek dat hij waarschijnlijk gedrogeerd is.

Geld opgenomen

Met de bankpas van de man wordt geld opgenomen. De politie heeft vermoedens dat de vrouw die zich voordeed als vriendin mogelijk betrokken is geweest bij de diefstal. De politie hoopt in contact te kunnen komen met mensen die meer informatie hebben over de vrouw.

Signalement

De vrouw heeft een blanke huidskleur, is rond de zestig jaar oud en heeft een vol postuur. Daarnaast heeft zij grijze haren tot haar schouders.