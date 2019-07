Definitief geen gespartel meer in vijvers Nederhorst den Berg

NEDERHORST DEN BERG - Er was dan wel veel steun voor een petitie, toch keren de spartelvijvers - zwemwater voor de allerkleinsten - in Nederhorst den Berg niet terug. Dat heeft de gemeente Wijdemeren besloten. Initiatiefnemer Monique Zijpveld is teleurgesteld. "Ik kan wel janken. Ik heb er alle tijd heel veel vertrouwen in gehad, maar ik laat mij niet zomaar uit het veld slaan."

Monique woont vlak achter de spartelvijvers en kwam hier vroeger elke zomerse dag. Niet alleen zij kwam er graag. Zwemliefhebbers uit de hele regio kwamen naar Nederhorst den Berg voor de spartelvijvers. Totdat in 2001 het gebied aan Natuurmonumenten werd verkocht. Er werd afgesproken dat de strandjes die in beheer van de gemeente waren, waaronder de spartelvijver, konden blijven.

Maar het beheer was problematisch en op een gegeven moment werd besloten om het strandje bij de vijvers te sluiten. Monique vindt het eeuwig zonde en startte een petitie om de spartelvijvers terug te brengen. Die petitie werd meer dan tweehonderd keer ondertekend.

Bekijk hier hoe de spartelvijvers er vroeger uitzagen:

Maar de gemeente wil er niet aan beginnen om een aantal redenen. "Allereerst vernietig je het natuur, de kosten rijzen de pan uit en er is geen garantie dat daar schoon zwemwater zou zijn", vertelt wethouder Jan-Jaap de Kloet. Ze willen haar wel tegemoet komen en kijken naar een alternatief op het bestaande strandje achter de Blijk. De gemeente gaat onderzoeken of ze dat kunnen uitbreiden met een ondiep deel voor de allerkleinsten.

Monique is het niet eens met de redenering van de gemeente. "Er is daar nog nooit iemand ziek geworden", vertelt ze. Daarnaast heeft ze zelf contact gezocht met een bedrijf die zegt dat het veel minder geld kost om de vijvers op te knappen. "Maar daar zit niet bij hoe je het water schoon krijgt en de beheerkosten staan er ook niet op", aldus de wethouder. Monique laat zich niet zomaar uit het veld slaan en gaat nu de offerte aanscherpen met de beheerkosten, want ze is ervan overtuigd dat het aanpassen van het strandje duurder is dan het opknappen van de spartelvijvers. De wethouder kan nog niet zeggen hoeveel geld het alternatief gaat kosten, omdat het onderzoek dat moet uitwijzen. Hij hoopt dat het onderzoek in het najaar is afgerond.