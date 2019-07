Makelaar prijst Zandvoortse villa aan met racemonster: "Alsof je zo van het circuit naar huis rijdt"

ZANDVOORT - Hoe speel je een 'exclusieve villa' met een vraagprijs van 4,3 miljoen in de kijker? Een makelaar uit Heemstede heeft het antwoord: omdat de aangeboden villa in de Zandvoortse duinen ligt, is er voor de promotievideo een raceauto van stal gehaald.

Wie niet beter zou weten, zou denken dat Jan Lammers of Max Verstappen z'n nederige stulpje in de etalage heeft gezet. Niets is minder waar: de huidige eigenaren hebben zelfs nauwelijks affiniteit met de racesport. "We wilden iets anders doen", vertelt marketeer Tjerk van der Linden tegen NH Nieuws. "Daarom hebben we besloten het huis te koppelen aan de Formule 1. Alsof je zo vanaf het circuit naar huis rijdt."

'Circuitwaardig'

Alsóf, inderdaad. Want de auto mag dan wel 'circuitwaardig' zijn, voor dit soort bolides zijn de drempels in de badplaats al snel onneembare hobbels. Bovendien 'krijg je de auto er niet bij', benadrukt Van der Linden. "En hij is ook niet te koop."

Zoals hierboven te zien, komt de Renault (geen Formule 1-exemplaar) slechts enkele seconden in beeld. Daarvoor moest de raceauto op een trailer naar de villa worden gereden, en moest er een coureur worden 'ingevlogen'. "Geen echte coureur, maar wel iemand die 'm kon besturen", aldus Van der Linden.

Het is alle moeite meer dan waard geweest, benadrukt hij. "Het is bedoeld om mensen wakker te schudden, om ze te verleiden." Dat lijkt te lukken, want sinds de video online staat, krijgt het Heemsteedse kantoor van Engel & Völkers meer telefoontjes van potentiële kopers dan voorheen.

Zeven slaapkamers

De auto hoort er dus niet bij, maar de nieuwe eigenaar kan wel genieten van zeven slaapkamers, zes badkamers, een binnenzwembad en een garage met genoeg ruimte voor drie bolides.

