Echtgenoot eigenaresse verwoest bowlingcentrum Venhuizen krijgt 30 maanden cel voor brandstichting

VENHUIZEN - Arthur W., de man van de eigenaresse van bowlingcentrum Party World Centre in Venhuizen, heeft in de rechtbank in Alkmaar een celstraf van 30 maanden opgelegd gekregen voor de brand in het bowlingcentrum in december 2013. Clay K., één van de brandstichters, gaat drie jaar de cel in.

Arthur W. krijgt een half jaar minder dan de drie jaar die oorspronkelijk tegen hem geëist was. De rechter legt hem minder maanden cel op, omdat de veroordeling te lang op zich heeft laten wachten.

Clay K., één van de brandstichters, gaat drie jaar de cel in. Tegen hem was vijf jaar cel geëist. Volgens de rechter valt zijn straf hoger uit dan die van de opdrachtgever, omdat hij naast de brandstichting zich ook schuldig heeft gemaakt aan afpersing. Hij heeft Arthur W. in 2015 nog bedreigd en geprobeerd af te persen, omdat Arthur niet op tijd betaald zou hebben voor de opdracht om brand te stichten.

De andere twee mannen, mede-brandstichter Patrick Z. en tussenpersoon Rob Z., zijn vrijgesproken. Van de straffen voor Clay K. en Arthur W. worden de dagen dat ze al in arrest hebben gezeten nog afgetrokken.

Brand in bowlinghal

In 2013 brak in een bowlingcentrum in Venhuizen een grote brand uit. De politie startte een grootschalig onderzoek, waarbij naar voren kwam dat Arthur W. waarschijnlijk de opdrachtgever was voor de brand. Hij is de man van de eigenaresse van de bowlingbaan. De bowlingbaan zou te veel geld en tijd kosten en niet genoeg opbrengen.

Het proces verliep moeizaam, omdat alle verdachten naar elkaar wezen en er geen conclusies getrokken konden worden uit de verklaringen die ze hadden gegeven. Ook was er tegelijkertijd nog een ander onderzoek naar de verdachten gaande, waaruit het OM informatie over deze zaak kon halen.