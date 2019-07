Bijzonder vervoer: helikopter 'rijdt' over de Binnenhaven in Den Helder

DEN HELDER - Een gek gezicht voor de automobilisten die vanmorgen op de Binnenhaven in Den Helder stonden te wachten voor het stoplicht: er 'reed' een helikopter voorbij. Hij komt van het fregat Zr. Ms. Evertsen, die vorige week in de haven in Den Helder is teruggekomen van een missie in het Middellandse Zeegebied.

De maritieme gevechtshelikopter NH90 was op een oplegger onderweg naar vliegbasis de Kooy. Normaal gaat dat door de lucht, maar door een technisch mankement werd de gevechtshelikopter vanochtend voor de zekerheid over de weg vervoerd.

Niet uitzonderlijk

Overigens is het niet uitzonderlijk dat helikopters via de weg worden vervoerd. "Het gebeurt wel vaker, bijvoorbeeld om een helikopter naar de onderhoudslocatie te brengen wanneer er geen landingsplaats is", zegt Esther Broekman van het Defensie Helikopter Commando. "Soms ook nadat er een voorzorgslanding is gemaakt."

De helikopter was in het Middellandse Zeegebied gebruikt voor een missie. Nadat hij in Den Helder is gerepareerd, zal hij worden ingezet voor een volgende missie.