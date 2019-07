Wilhelminastraat klaar voor halve finale leeuwinnen: "Oranjer kan het niet"

BEVERWIJK - In de Wilhelminastraat schalt het geluid van de toeter van Jan Mulder. In dé oranjestraat van Beverwijk zijn ze klaar voor de halve finale van de Oranjeleeuwinnen tegen de Zweden. "Oranjer kan het niet."

Als ergens het oranjegevoel grote hoogte bereikt, dan is het wel op de Wilhelminastraat in Beverwijk. Is er een WK of een EK? Dan staan de wuppies op de vensterbank en wapperen de vlaggen buiten. "Nergens pakken ze zo groot uit als hier", lacht Jan Mulder, die voorovergebogen uit de deur hangt. "Dat is toch fantastisch. Hoewel: het is toch iets minder dan bij de mannen", vertelt hij tegenover NH Nieuws.

Feestje

Buurman John Katadiny is niet wars van een feestje. Zeker niet als oranje speelt. "Het heet ook de Wilhelminastraat, oranjer kan het niet", vertelt hij. "En ik hoop dat het over vier jaar ook echt los gaat komen. Niet alleen hier maar over in Nederland, dat verdienen ze."

De voorspelling van Jan is voorzichtig te noemen. "Lastig potje; fifty-fifty." Maar John heeft een rotsvast vertrouwen: "2-0, voor Nederland."