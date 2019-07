Halsema lanceert Wallenscenario’s: minder ramen, verplaatsen of nieuwe sekswerkplekken?

AMSTERDAM - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft vergaande scenario’s gepresenteerd over de toekomst van prostitutie op de Wallen. De scenario’s lopen sterk uiteen: van meer ramen tot helemaal geen ramen meer, en alles daar tussenin. Een definitief besluit laat voorlopig nog op zich wachten: Halsema wil eerst het gesprek met de stad aangaan.

Het is één van de gevoeligste dossiers waar Halsema sinds haar installatie als burgemeester vorig jaar mee aan de slag is gegaan: het prostitutiebeleid op de Wallen. Het kost geen moeite om meningen van betrokkenen te verzamelen en die zijn vaak zeer uitgesproken. Mensen met een financieel belang in het gebied zien het liefst dat er niks verandert. Bewoners die overlast ervaren van de aanzuigende werking die de Wallen hebben op toeristen, hopen vaak dat er radicaal wordt ingegrepen door de gemeente. Nu komt de burgemeester met een aantal scenario's voor de toekomst.

Scenario's

Binnen alle scenario's wordt er een standpunt geformuleerd over het aantal ramen op de Wallen, de locatie en zichtbaarheid van prostitutie en de toegang tot de Wallen. De vier scenario’s behelzen alle mogelijk denkbare opties voor de toekomst van het gebied: van meer ramen tot geen ramen en alles daar tussenin.

Vier scenario's

Zo wordt bij scenario één voorgesteld om alle gordijnen dicht te doen op de Wallen. Bij scenario twee zouden de werkplekken verplaatst worden en komt er minder raamprostitutie op de Wallen. Bij scenario drie wordt de verplaatsing van prostitutie naar nieuwe locatie(s) in Amsterdam bepleit. Scenario vier, het meest onwaarschijnlijke, stelt meer ramen voor op de Wallen.

Er is door onder andere de Amsterdamse seksindustrie en bewoners van het gebied lang op dit moment gewacht. Maar de scenario's bieden nog geen zekerheid over wat de gemeente nu echt gaat doen. Ook ontbreekt er een juridische en financiële onderbouwing. Daarom is het nog maar de vraag welke scenario’s haalbaar zijn. Zo zou het terugdringen van het aantal vergunde ramen waarschijnlijk resulteren in gigantische claims van belanghebbenden in het gebied.

Lees ook: Onderzoek: steeds meer Amsterdammers klaar met de Wallen

Halsema is zich zeer bewust van de gevoeligheid van het dossier, zo blijkt uit de brief die zij vandaag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. "Elke beleidswijziging wordt op de voet gevolgd en leidt dikwijls tot felle discussies bij sekswerkers, exploitanten, buurtbewoners en geïnteresseerde Amsterdammers. Het is dan verleidelijk om te kiezen voor de status quo en om prostitutie te laten voor wat het is", schrijft ze.

'Situatie is nijpend'

Die weg van niks doen wil de burgemeester niet bewandelen. Halsema benadrukt dat de situatie in de binnenstad 'nijpend' is door de aanhoudende vermoedens van mensenhandel en de groei van onvergunde prostitutie. "Het dwingt ons om het prostitutiebeleid opnieuw te agenderen", zo stelt ze.

Wat Halsema nu écht gaat doen, blijft nog onduidelijk. Ze stelt dat elke verandering in de prostitutiebranche ten dienste moet staan van versterking van de mensenrechten, terugdringen van misdaad en vermindering van de overlast in de binnenstad. Deze uitgangspunten zijn voor de burgemeester in beton gegoten en niet onderhandelbaar.

Lees ook: Halsema: snel maatregelen om situatie op de Wallen te beheersen

Discussie met de stad

Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en het feit dat er veel sentiment rond het gebied hangt, stelt Halsema nu voor om samen met de stad na te denken over de toekomst van het gebied. "De scenario's moeten mensen in staat stellen hun mening te vormen en actief mee te denken over verbetering van het beleid."

Voor de volledigheid heeft Halsema ook het scenario van 'niks doen' meegenomen. De kans dat hiervoor uiteindelijk gekozen wordt, is nihil.

Lees ook: Reiniging en handhaving pakken samen overlast op De Wallen aan

Eind 2019 komt Halsema met een beperkter aantal uitgewerkte scenario’s. Daarna zullen wederom gesprekken volgen met de stad en de gemeenteraad. Het is nog niet duidelijk wanneer een besluit wordt genomen.

Waarheen met de Wallen?

Waarheen met de Wallen? Begin dit jaar maakte AT5 samen met Het Parool de driedelige serie 'Waarheen met de Wallen?'. In de eerste aflevering stonden de gevolgen van de drukte centraal. In aflevering twee spreken we met betrokkenen over de kwetsbare positie van sekswerkers. In de derde aflevering sprak Halsema over het aankomende beleid en hoe zij tegen de huidige situatie op de Wallen aankijkt.