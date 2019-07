Douane schrikt van nepwapens in koffer van kinderen

SCHIPHOL - De douane op Schiphol heeft in mei een koffer onderschept met daarin twee nepwapens.

De wapens waren van twee minderjarige jongens, die met hun ouders via de luchthaven reisden. De douane heeft de neppistolen in beslag genomen en de zaak overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee.

Omdat het om minderjarige jongens gaat, zijn de ouders verantwoordelijk voor de inhoud van hun koffers. Het is niet bekend of de ouders een boete of andere straf hebben gekregen.