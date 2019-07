Nieuwe trend? Wéér Kinderpostzegel-doosje vol drugs gevonden

ALKMAAR - Er zijn opnieuw Kinderpostzegel-doosjes gevonden met een grote hoeveelheid drugs als inhoud. Vorige week zondag werd er in een trein in Alkmaar al een Buurman en Buurman-trommeltje gevonden met 95 xtc-pillen en zes wikkels cocaïne. Afgelopen weekend is er in Utrecht door de politie in hetzelfde soort doosje ook drugs gevonden.

Dat laat wijkagent Bas Wijnen op Twitter weten. "Media pikten mijn tweet op. Daardoor meldde een collega uit Utrecht zich bij mij", aldus Wijnen. De agent uitte gisteren op Twitter zijn frustratie over de opmerkelijke vondst. "Als zo'n dealer gepakt wordt, verdient hij extra straf, vind ik. Als een kind dit vindt, denkt het kind dat het snoepjes zijn", schreef hij.

De doosjes die in Utrecht zijn gebruikt hebben afbeeldingen van een aapje en de kinderserie Shaun het Schaap. Volgens Wijnen zitten in de doosjes normaal gesproken pleisters. Hij roept mensen op die de doosjes vinden het te melden bij de politie. "Treft u een blikje aan? Kijk even, doe het blikje dicht en meldt het bij de politie", aldus de wijkagent.