De Peiling: Greenpeace vindt dat Schiphol moet krimpen vanwege CO2-uitstoot

NOORD-HOLLAND - De milieuvervuiling door vliegtuigkerosine die op Schiphol wordt getankt, is volgens Greenpeace veel groter dan gedacht. Schiphol ligt volgens de milieu-organistatie op ramkoers met het klimaat. Greenpeace pleit voor krimp van de luchthaven om CO2-uitstoot tegen te gaan. Ben jij het daarmee eens of niet?

Uitstoot

De uitstoot van alle in 2018 getankte kerosine op luchthavens van de Schiphol Group blijkt bijna net zo hoog als die van alle Nederlandse auto’s bij elkaar. Dat blijkt volgens Greenpeace uit een rapport van onderzoeksbureau CE Delft. "Schiphol is het grootste tax-free tankstation van Nederland", zegt Dewi Zloch van Greenpeace. "Er worden heel wat liters kerosine getankt. Over deze brandstof wordt, net als over vliegtickets, geen belasting betaald." Greenpeace pleit samen met andere milieuorganisaties voor accijns op kerosine en btw op vliegtickets.

Duurdere vliegreizen

Volgens onderzoek van de Europese Commissie zou een heffing van 33 cent per liter kerosine het aantal passagiers in Europa met 20 procent doen dalen, waarbij de CO2-uitstoot met 11 procent omlaag gaat. De maatregel zou 600.000 arbeidsplaatsen kosten. De prijzen van vliegtickets stijgen er flink door. Als op kerosine dezelfde accijns zou worden geheven als op diesel, dan levert dat voor een volle tank van een Boeing 787 Dreamliner bijna 51.000 euro op; zo'n 173 euro per passagier.

Korte vluchten verbieden

Greenpeace zou ook graag zien dat vluchten over ‘korte afstand’, zoals Londen, Brussel en Parijs, worden verboden. Deze reizen zouden ook prima per trein te maken zijn. Een treinrit Amsterdam-Londen zorgt per passagier voor 8,2 kilo CO2-uitstoot. Een vlucht voor 63 kilo. Volgens de luchtvaartsector kan het huidige Europese spoornet een forse toename van het aantal internationale treinpassagiers helemaal niet aan.

Noodlanding voor het klimaat

"We wekken straks onze energie op met zon en wind, gaan van het gas af en gaan elektrisch rijden. Ons land wordt steeds groener. Terwijl Schiphol op ramkoers ligt met het klimaat", zegt Zloch van Greenpeace. De milieu-organisatie trekt de komende tijd het land in om tijdens brainstormsessies gezamenlijk met geïnteresseerden tot een strategie te komen voor een nieuwe anti-luchtvaartcampagne. Op 11 juli wordt er gebrainstormd in Amstelveen. De bijeenkomsten hebben de titel ‘Noodlanding voor het klimaat’ gekregen.

Wat vind jij?

