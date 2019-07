Tientallen gestolen telefoons Mysteryland teruggevonden in Flixbus op weg naar Spanje

VIJFHUIZEN - Tientallen mobieltjes die vorig jaar augustus tijdens Mysteryland in Vijfhuizen van festivalgangers waren gestolen, zijn teruggevonden in een Flixbus die op weg was naar Spanje. De mobieltjes waren vermoedelijk op weg naar een hoofdkwartier van een internationale bende.

Tijdens het festival in 2018 werden ruim 200 telefoons gestolen. Dat werd volgens de politie gedaan door actieve bendeleden van een criminele groep uit Colombia. Die leden gaan diverse festivals en evenementen langs met als doel om mobieltjes buit te maken en vervolgens in tassen proberen te transporteren.

Bij een reguliere controle van een Flixbus (een lange afstandsbus) in Frankrijk werd - kort na het festival - een grote tas met tientallen mobiele telefoons gevonden. De Franse politie heeft de telefoons teruggeven de politie in Hoofddorp. Na een lang onderzoek zijn afgelopen week de meeste mobieltjes teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren.

Twee vrouwelijke bendeleden werden afgelopen zomer tijdens Mysteryland al in de kraag gevat. Ze werden op heterdaad betrapt toen ze geld en mobieltjes probeerden te stelen. Een van de vrouwen zit bijna een jaar later nog steeds vast in Nederland en wordt volgende maand voorgeleid.

Flinke klus

Het was volgens de politie een flinke klus om de eigenaren van de telefoons te achterhalen. "Op alle mogelijke manieren heeft de politie geprobeerd de eigenaren te achterhalen. Gelukkig is dat voor een heel groot deel gelukt", aldus Jan de Heij, operationeel expert van de politie Noord-Holland. Tientallen mensen ontvingen een brief van de politie dat zij hun telefoon konden ophalen.