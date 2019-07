Twee mannen verdacht van verwonden 14-jarige bij beschieting rijtjeshuis in Zandvoort

ZANDVOORT - Twee mannen staan maandag terecht voor het beschieten van een huis in de Doctor C.A. Gerkestraat in Zandvoort. Het gaat om de 20-jarige Hassane B. en de 22-jarige Oussama T. Ze worden verdacht van poging tot moord.

Die schietpartij had plaats eind november in de nacht. Een jongen die achter een raam lag te slapen, raakte daarbij gewond. Hij was onduidelijk of hij door een kogel of bijvoorbeeld door rondvliegend glas is geraakt.

Korte tijd later werd de straat afgezet omdat er een handgranaat bij het huis lag. Later verklaarde de politie dat er geen gevaar voor de straat is geweest.

De recherche is sindsdien bezig geweest om het verband tussen de twee voorvallen te onderzoeken. Of er een verband is, is niet duidelijk. De twee verdachten staan maandag voor de Haarlemse rechtbank in ieder geval niet terecht voor de handgranaat.

Gebiedsverbod

De bewoners van het huis zijn snel na de incidenten weggegaan, schreef de gemeente aan de buurt. Vanwege de veiligheid van de bewoner en de omwonenden was het niet de bedoeling dat de eigenaar daar op korte termijn terugkeert. Burgemeester Niek Meijer heeft de bewoner zelfs een gebiedsverbod voor de straat en directe omgeving opgelegd.

De twee verdachten zitten vast in afwachting van het proces. Zij worden verdacht van poging tot moord, het schieten met een automatisch vuurwapen en verboden wapenbezit.