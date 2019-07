Asfaltering Zandvoorts 'hobbelfietspad' een stuk dichterbij

ZANDVOORT - Goed nieuws voor Zandvoorter Rob van West en andere mindervaliden in het dorp. Wethouder Joop Berendsen heeft toegezegd dat er wordt gekeken naar het asfalteren van het fietspad ter hoogte van zorgcentrum Nieuw Unicum. Van West vraagt daar al jaren om, omdat de hobbels in het wegdek voor hem lichamelijk moeilijk te verdragen zijn.

Berendsen deed die toezegging tijdens de raadsvergadering gisteravond. Al eerder had de Zandvoortse raad aangedrongen op verbetering van het fietspad en vonden er ook herstelwerkzaamheden plaats. Maar volgens Rob van West was dat niet voldoende en bleef het pad slecht te berijden voor mindervaliden in een rolstoel.

Gevaarlijk

Omdat het fietspad zo hobbelend is, wijken veel rolstoelgebruikers uit naar het geasfalteerde fietspad aan de andere kant van de Zandvoortselaan. Dat levert gevaarlijke situaties op, omdat ze dan spookrijdend richting het centrum gaan. Berendsen vindt niet dat de gemeente daar schuldig aan is, maar dat dat de verantwoordelijkheid van die mensen zelf is.

Nog even hobbelen

Momenteel wordt door de gemeente onderzocht wat het kost om het fietspad te asfalteren. Berendsen probeert daar geld voor vrij te maken en daar met de Najaarsnota rekening mee te houden, of het op te nemen in de begroting voor 2020. Dat betekent dat Rob van West en de andere bewoners van Nieuw Unicum voorlopig nog even last hebben van de hobbels, maar hun wens lijkt nu na jaren toch in vervulling te gaan komen.