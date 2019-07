Overslag goederen havens Noordzeekanaalgebied licht gestegen

NOORD-HOLLAND - De overslag van goederen via havens in de havens van Zaanstad, Beverwijk, IJmuiden en Amsterdam is vorig jaar met ongeveer één procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Van iedere honderd kilo aan goederen die in in 2018 in Nederlandse havens werd geladen of gelost, passeerde zestien kilo de havens in het Noordzeekanaalgebied.

Dat blijkt uit de recentste cijfers van het CBS. Ter vergelijking: de havens in het Rotterdamse havengebied (Moerdijk, Dordrecht en Vlaardingen) verwerkten vorig jaar zo'n 75 procent van alle goederen. De resterende 9 procent komt voor rekening van Zeelandse en Groningse havens.

Lichte groei

De hoeveelheid geloste goederen in de havens in het havengebied Amsterdam is vorig jaar licht gedaald (-0,5 procent) ten opzichte van 2017. Omdat de hoeveelheid geladen (uitgevoerde) goederen wel in de lift zit (+3,8) procent, is er per saldo sprake van lichte groei (+1 procent).

Daarmee ligt de groei van de overslag in het Noordzeekanaalgebied iets onder het landelijk gemiddelde: alle Nederlandse havens bij elkaar noteerden namelijk een toename van ruim 1,5 procent, waarmee vorig jaar in totaal 605 miljoen ton werd overslagen.

De nieuwe zeesluis die momenteel bij IJmuiden wordt gebouwd moet het Noordzeekanaal ook in de toekomst toegankelijk houden voor grote bulkschepen.