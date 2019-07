Eis in 'minder-Marokkanen-zaak' Wilders

SCHIPHOL - Vindt het Openbaar Ministerie dat Geert Wilders gestraft moet worden voor zijn 'minder-Marokkanen’-uitspraak? Op die vraag komt vandaag antwoord als de advocaat-generaal de strafeis formuleert.

In eerste aanleg werd door het OM een geldboete van 5.000 euro geëist. De rechtbank achtte de PVV-voorman destijds wel schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar legde hem geen straf op. Zowel Wilders als het OM gingen in hoger beroep.

De politicus wordt vervolgd omdat hij in 2014 zijn aanhangers liet roepen dat ze "minder Marokkanen" wilden en dat hij dat zou gaan regelen.

Het gerechtshof in Den Haag - voor deze zaak uitgeweken naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol - heeft in totaal twaalf zittingsdagen uitgetrokken voor de behandeling. Het requisitoir van het OM begon dinsdag en gaat woensdag verder. In september krijgt de advocaat van Wilders de kans om te reageren op de strafeis. De uitspraak staat gepland op 11 oktober.

Het hoger beroep liep al vertraging op doordat het hof vorig jaar succesvol werd gewraakt door de advocaat van Wilders.