Greenpeace: kerosine zorgt voor bijna net zoveel uitstoot als alle auto’s van Nederland

SCHIPHOL - De uitstoot van alle in 2018 getankte kerosine op luchthavens van de Schiphol Group blijkt bijna net zo hoog als die van alle Nederlandse auto’s bij elkaar. Tot die conclusie komt Greenpeace in een rapport van onderzoeksbureau CE Delft. De luchtvaart is volgens Greenpeace goed voor 6,5 procent van alle Nederlandse CO2-uitstoot. De milieuclub wil een krimp van de luchtvaart.

Het is voor het eerst dat er onderzocht is hoeveel CO2 er via de vliegvelden van de Schiphol Group wordt uitgestoten, meldt Greenpeace. Onderzoeksbureau CE Delft deed dit door alle kerosine die getankt wordt op de luchthavens in kaart te brengen.

"De uitstoot van al deze kerosine blijkt bijna net zo hoog als die van alle Nederlandse auto’s bij elkaar. Schiphol is daarmee het grootste tax-free tankstation van Nederland. Er worden miljarden liters kerosine getankt op de vliegvelden. Over deze CO2-uitstoot wordt, net als over vliegtickets, geen belasting betaald," zegt campagneleider Dewi Zloch van Greenpeace.

Wereldwijde uitstoot

Voor Schiphol geldt dat er niet alleen is gekeken naar de uitstoot van de eigen operaties op de landingsbanen en in de terminals. Ook is er door CE Delft gekeken naar verantwoordelijkheid in de luchtvaartketen. Op de vliegvelden van de Schiphol Group worden miljarden liters kerosine getankt. De uitstoot die hiermee gepaard gaat is ruim 13 megaton. Ook de CO2-uitstoot van KLM is onderzocht en komt uit op 8,6 megaton CO2 wereldwijd.

Ramkoers

"We wekken straks onze energie op met zon en wind, gaan van het gas af en gaan elektrisch rijden. Ons land wordt steeds groener. Terwijl Schiphol op ramkoers ligt met het klimaat. Ze hebben geen enkel plan om hun aandeel in de klimaatcrisis te lijf te gaan. Laten we dus beginnen door vluchten te schrappen. Want is het echt nodig dat er iedere dag tientallen vluchten naar Londen, Brussel en Parijs gaan?", aldus Zloch.

‘Noodlanding voor het klimaat’

Greenpeace trekt de komende tijd het land in om tijdens brainstormsessies gezamenlijk met geinteresseerden tot een strategie te komen voor een nieuwe anti-luchtvaartcampagne. Op 11 juli wordt er brainstormd in Amstelveen. De bijeenkomsten hebben de titel ‘Noodlanding voor het klimaat’ gekregen.