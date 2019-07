Verdachte oplichting Honkbalweek toont geen berouw: hij verschijnt niet op zijn rechtszaak

HAARLEM - Justitie eist 240 uur werkstraf tegen Hans K., die verdacht wordt de Honkbalweek voor ruim 40.000 euro te hebben opgelicht. Hij verscheen vandaag niet op de zitting, wat het Openbaar Ministerie beschouwt als een gebrek aan spijt.

Volgens de Officier van Jusitie heeft Hans K. 'schaamteloos misbruik gemaakt van het vertrouwen van de mede-vrijwilligers van de tweejaarlijkse Honkbalweek'. Naast de werkstraf eist het OM ook een voorwaardelijke celstraf van twee maanden met een proeftijd van twee jaar. En de verdachte zou ook het volledige gefraudeerde bedrag van 41.862,37 moeten terug betalen, met rente én een schadevergoeding.

Frits Mulder die in 2016 nog voorzitter was van het organisatiecomité, woonde de zitting bij. Hij wil de nare geschiedenis afronden. Het betekende indertijd bijna het einde van de Honkbalweek.

Mulder ontdekt na het sportevenement in 2016 dat er iets niet met de facturen klopte en liet een onderzoek doen om daarna aangifte te doen.

Bekentenis

Maar Mulder denkt niet dat zijn oud-medewerker in het organisatiecomité van de Honkbalweek echt doorheeft wat hij heeft veroorzaakt. Hans K. heeft in een bekentenis aan de politie verklaard dat hij het had gedaan omdat hij in grote financiële problemen verkeerde. Maar door nu niet voor de rechter te verschijnen, omdat hij naar eigen zeggen niet weg kan van zijn managementbaan op een camping in Zuid-Frankrijk, getuigt dat niet van berouw vindt het OM. En ook Frits Mulder vindt het tekenend.

In een poging de Honkbalweek te redden van de ondergang, is er indertijd voor gekozen de valse facturen van Hans K. niet aan de grote klok te hangen. Hierdoor kon er in 2018 toch een doorstart plaatsvinden, mede dankzij de hulp van de gemeente.

Maar Mulder betwijfelt of de Honkbalweek ooit de ruim 40 duizend euro van Hans K. terugziet. De rechter doet over twee weken op 16 juli uitspraak.