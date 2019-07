Zandvoort heeft er een circuit bij: "Max Verstappen is welkom, maar lopend!"

ZANDVOORT - Terwijl ze een paar honderd meter verderop nog druk bezig zijn met het verbreden van bochten en de pitstraat, is op 'Circuit II' in Zandvoort alles al klaar. Het is een circuit waar zelfs de natuurliefhebber graag een rondje zal maken.

'Circuit II' ligt naast zorgcentrum Nieuw Unicum en is in 1995 ontworpen door John Körmeling. Het stond de afgelopen jaren in Zandvoort beter bekend als 'Het Schelpenpad', maar kon een flinke onderhoudsbeurt gebruiken. Dichtgegroeide plekken werden gesnoeid, langs de kant zijn informatieve bordjes geplaatst. Vandaag werd 'Circuit II' heropend door de ontwerper zelf én de bewoners van Nieuw Unicum.

Enthousiast

Rob van West, bewoner van Nieuw Unicum, is blij met de opgeknapte paden. Op het hoogste punt van de route stopt hij even en geniet van het uitzicht. "Schitterend toch!" Bewoonster Britta Ravensbergen stopt even bij één van de bordjes langs het pad. De boodschap luidt om even de ogen te sluiten en goed te luisteren. "Ik hoor een merel en een waterval", lacht ze. Ook zij is net als de andere bewoners enthousiast over het nieuwe circuit. "Max Verstappen is hier altijd welkom, maar wel lopend!"

Geen lawaai

John Körmeling is vanuit Eindhoven naar Zandvoort gekomen. Hij kreeg in de jaren negentig dus al de opdracht om het natuurpad voor Nieuw Unicum te ontwerpen. "Het grootste verschil met het andere circuit is het geluid. Daar heb je alleen maar lawaai, dit is voor de fluisteraar", zegt hij. Vooral de bewoners van Nieuw Unicum zullen gebruik gaan maken van de paden, maar iedereen is welkom.

Schelpen, geen asfalt

Of op een ciruit geen asfalt hoort? Körmeling moet er niet aan denken. "Deze paden bestaan uit schelpen en klei en is geperst. Dat is perfect, je kunt er zelfs met je racefiets overheen zonder lekke banden te krijgen. En het kan ook makkelijk weer opengemaakt worden als er een leiding breekt." Wat Körmeling betreft mag al het asfalt voor deze 'schelpenkleimix' plaats maken, ook op het echte Circuitpark een paar honderd meter verderop. "Dat zou te gek zijn als al dat stof dan opwaait. Als een soort extra element!" Waarschijnlijk denken ze daar op 'Circuit I' anders over.