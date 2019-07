Warm weer zorgt voor meer exotische insecten in de provincie

NOORD-HOLLAND - Ze zijn met z'n duizenden en vliegen, kruipen en krioelen door onze tuinen en in huis: insecten. Door de klimaatverandering en het warme weer is het voor veel exotische insecten een uitgelezen kans om in de provincie hun plekje te vinden. Maar willen we die exoten hier wel hebben?

Met een groot wit net schept Wilfred Neihold van de Stichting Stop Invasieve Exoten over bosjes, plantjes en hoog gras om vervolgens eens goed te kijken wat hij heeft gevangen.

Aziatische lieveheersbeestjes

"We horen veel over de eikenprocessierups, maar dat is al een inheems dier. Wat we veel meer zien is bijvoorbeeld de Aziatische lieveheersbeestjes. Zij zijn een bedreiging voor onze eigen lieveheersbeestjes omdat ze hetzelfde eten. Een groter probleem is dat ze de larven van onze beestjes opeten. Zo zijn er al gebieden waar er alleen nog maar de Aziatische variant is te vinden."

Ook de Tijgermug kan een probleem worden in Nederland. "Ze komen ons land binnen via autobanden of bambooplantjes. Maar ook als we met zijn allen op vakantie gaan met de tent of de caravan. Op die manier krijgen we deze exoten ons land binnen. De tijgermug is gevaarlijk omdat hij ziektes met zich mee kan dragen. Het is een piepkleine mug en heeft duidelijke witte strepen. Wanneer je zo'n mug tegenkomt, kan je dit beter meteen melden, zodat wij kunnen kijken of er meer zijn."



Voorkomen