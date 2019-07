Pim die in rok naar werk ging, krijgt zijn zin: kledingvoorschrift wordt aangepast

HILVERSUM - Met de bloedhitte van de laatste tijd, hebben veel mannen een probleem. Ze willen een korte broek aan op het werk, maar dat mag niet van de werkgever. Pim Steenbergen trok uit protest een rok aan en oogstte succes. "Ze gaan de nieuwe dresscode op het werk naar mij vernoemen."

Met het warme weer op komst informeerde Pim Steenbergen (21) op zijn werk in Hilversum of hij een korte broek mocht dragen. "Helaas, dat zou niet representatief zijn," vertelt Pim aan NH Nieuws. Een rok wel en dat bracht hem op een idee. "Ik deed een oproep via twitter en kreeg daarop drie rokken toegestuurd, heel vet."

Afgelopen vrijdag was het zover. "Ik was best zenuwachtig, zouden mensen het raar vinden op straat? Ik kreeg wel een paar vragen in de supermarkt, maar iedereen reageerde leuk," zegt Pim. Ook zijn directrice kon smakelijk lachen om de actie. "Ik kwam uit een vergadering en Pim vroeg: 'Nou, wat vind je ervan,' wijzend op zijn rok. 'Je ziet er prachtig uit,' riep ik terug. Het stond hem erg goed," zegt Hanneke Verburg van Make-A-Wish Nederland. Ze was niet op de hoogte van het korte-broeken-verbod en beloofde het met HR te gaan bespreken.

Lange of korte broek

Maar, zegt ze tegen NH Nieuws, zo streng is het bij ons allemaal niet. "De regels zijn niet in beton gegoten, hoor. Ik vind het belangrijker dat iemand er representatief uitziet, of het nou in een lange of een korte broek is," zegt Verburg. "Make-A-Wish laat wensen van ernstig zieke kinderen in vervulling gaan en daar steken we natuurlijk vooral onze energie in."

Lees ook: Bloedhitte voorbij: koelere maar zonnige week op komst

Toch vindt Verburg het goed dat Pim het probleem op de kaart heeft gezet. "Bij veel organisaties zijn ze wél heel streng. Dus wie weet wordt het beleid op andere plekken wat soepeler." Daar sluit Pim zich bij aan. "Ik krijg veel berichten van mensen die met hetzelfde probleem te maken hebben. Hopelijk brengt dit landelijk een discussie op gang," zegt hij.

Rollercoaster

Hij is nog steeds verbaasd dat zijn bericht 'viral' is gegaan op sociale media. "Het is een rollercoaster. Mijn foto op twitter en instagram wordt volop gedeeld en ik krijg honderden reacties. Alleen maar positief, iedereen steunt het," vertelt Pim. Ook van de HR-afdeling kreeg hij een appje. "Ze vonden het een leuke actie en gaan het kledingvoorschrift aanpassen," vertelt Pim. Het nieuwe beleid zal zelfs naar hem vernoemd worden. "Volgens HR moet een verandering naar de voorvechters genoemd worden, dus binnenkort komt er Pims Kledingadvies, haha," vertelt Pim.

En hoe zit het eigenlijk, een rok? "Lekker luchtig! Fietsen is wel een uitdaging, maar het is nog luchtiger dan een korte broek. Misschien ga ik wel vaker een rok dragen!"

De actie van Pim was toevallig op zijn laatste stagedag bij Make-A-Wish en hij gaat gemist worden. "Hij was zo'n leuke, betrokken stagiair, echt heel jammer dat hij weggaat," zegt Verburg. Volgens haar past de rok-actie helemaal bij hem. "Pim is grappig en tegendraads, dus hij heeft in stijl afscheid genomen."