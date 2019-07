Gedupeerden blikseminslag Velsen-Noord willen zo snel mogelijk terug

VELSEN-NOORD - Bijna een maand na de blikseminslag in vier woningen in de Van Diepenstraat in Velsen-Noord zijn de bewoners nog niet teruggekeerd. Ze zijn ondergebracht in wisselwoningen en kunnen niet wachten tot ze hun eigen huis weer in kunnen.

Yvonne Dekens heeft van woningbedrijf Velison te horen gekregen dat ze 12 juli de sleutel terug krijgt. Dat is op zich mooi. Het probleem is alleen dat haar huis nog niet is opgeknapt. Ze wacht nog steeds op de uitkering van haar verzekering en heeft niet het geld om de opknapkosten voor te schieten. Dus ziet het ernaar uit dat ze straks een woning betrekt die onbewoonbaar is. "Vreselijk, want ik mis mijn huis enorm. Dat is natuurlijk niet zo gek. Ik woon hier al dertig jaar en had het aardig voor elkaar. Helaas moet ik nu weer helemaal opnieuw beginnen."

Ze heeft een goed gesprek gehad met Velison, maar het woningbedrijf kan niet veel voor haar doen. "Wij leveren de woning op als deze technisch in orde is. Hoe vervelend ook, de bewoonster moet dit met haar inboedelverekering afhandelen", aldus een woordvoerder.

'Vreselijke ervaring'

Yvonne is net de schrik teboven van de blikseminslag, een gebeurtenis die ze nooit meer hoopt mee te maken. "Nee, ik ga in de toekomst heel anders om met onweer. Ik lag in mijn bed toen het gebeurde, maar dat zal me niet meer gebeuren. Ik blijf op en zorg dat er een survivalpak klaar ligt. Het is namelijk een vreselijke ervaring om in je nachthemd en je slippertjes midden in de nacht op straat te komen staan."

Edward Westenberg beleefde eveneens een nacht die hij niet snel zal vergeten. Eenmaal buiten realiseerde hij zich dat hun vogeltje Ricki nog binnen zat. Hij deed met zijn zoon een verwoede poging het vogeltje te bevrijden, maar werd door brandweerlieden en politieagenten tegengehouden. "Je moet weten, dat vogeltje is alles voor mijn vrouw. Dus heb ik alles gedaan om hem te bevrijden. Als je dan wordt tegengehouden, lopen de emoties hoog op. Dat begrepen de mensen van de brandweer en politie gelukkig ook. We hebben onze excuses aangeboden en daarmee was de kous af."

'Niks boven Velsen-Noord'

Edward mag vrijdag terug naar zijn huis, een bericht dat nog vers is en hem emotioneert. "We hebben een prachtige tijdelijke woning gehad in IJmuiden, maar er gaat niks boven Velsen-Noord. Onze kinderen hebben straks vakantie en hebben hier hun vriendjes. En ook ikzelf en mijn vrouw hebben ons sociale leven hier. En natuurlijk komt Ricki mee. Hij heeft het duidelijk niet zo naar zijn zin in IJmuiden. Hij zal hier zeker weer opknappen. Hij hoort hier, net als wij."