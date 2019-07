Gemeente Amsterdam wil verder met AT5

AMSTERDAM - Het ziet er naar uit dat lokale omroep AT5 de komende jaren verantwoordelijk blijft voor het verzorgen van de publieke omroep van Amsterdam.

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, krijgt POA ook de komende vijf jaar de zogenaamde lokale omroepconcessie. AT5, samen met onder meer Salto en FunX onderdeel van de POA, blijft hierdoor ook de komende jaren verantwoordelijk voor de lokale nieuwsvoorziening.

C-Amsterdam

Vorig jaar meldde zich voor het eerst in ruim 25 jaar een alternatieve partij voor de concessie. C-Amsterdam, mede opgezet door programmamaakster Mildred Roethof, wilde graag uitzendingen gaan verzorgen in Amsterdam.

Hierop volgde een lange periode van onduidelijkheid over de toekomst van beide organisaties. De afgelopen maanden werd onder leiding van twee begeleiders gekeken of C-Amsterdam en de POA misschien zouden kunnen samenwerken. Hieruit kwam, onder meer, naar voren dat samenwerking alleen mogelijk is als er geld bijkomt. Ook zou C-Amsterdam, volgens de begeleiders, niet in staat zijn om de huidige operatie van de POA over te nemen.

De gemeenteraad vergadert volgende week over dit voorstel. Hierna moet ook het commissariaat van de media nog instemmen met het toekennen van de concessie.



Netwerk van lokale omroepen

Directeur-bestuurder David Vink van AT5/NH Media geeft aan dat de omroep 'gelouterd' uit het proces rond de concessie is gekomen. "Wat dit proces heeft aangetoond is hoe kwetsbaar de journalistieke nieuwsvoorziening voor alle Amsterdammers is. Hiervoor mogen wij de komende jaren blijven knokken, als de gemeenteraad tenminste het advies van het college overneemt. Dat vervult iedereen hier bij AT5 van trots en vreugde."

Het verkrijgen van de concessie is ook voor NH Nieuws belangrijk, zegt Jacky de Vries, hoofdredacteur a.i. van NH Nieuws. "Wij richten ons op lokaal nieuws en dat doen we binnen een netwerk van lokale omroepen, waarvan AT5 er een is. Dankzij de samenwerking met AT5 zijn we diepgeworteld in de Amsterdamse samenleving."



Talentenpool

Ook John Olivieira, bestuurder van POA, is tevreden met het vertrouwen dat wethouder Meliani de omroep schenkt. "Deze beslissing is in het belang van de nieuwsvoorziening voor alle Amsterdammers", aldus Olivieira. "AT5 kan de journalistieke waakhond en talentenpool bieden die Amsterdam verdient."