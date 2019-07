Gemeenteraad Blaricum door wethouder verkeerd ingelicht over debacle sluis

BLARICUM - De gemeenteraad van Blaricum is begin dit jaar verkeerd geïnformeerd door de verantwoordelijk wethouder over de problemen bij de Blaricumse schutsluis. Zo blijkt uit onderzoek van NH Nieuws.

Door Mirjam Wolff en Joost Lammers



De sluis kwam begin dit jaar in het nieuws, omdat deze na de feestelijke opening in 2012 nooit werd gebruikt. Dat kwam doordat de bouw van Blaricummermeent lang had stilgelegen door de crisis.



Toch bleek uit een inspectie vorig jaar dat er veel mis was en er al voor 1,2 miljoen euro moest worden opgeknapt, waarmee het totale prijskaartje op ruim 7 miljoen euro kwam. Deze kosten zijn mede het gevolg van slecht onderhoud, maar ook van ontwerpenfouten die al tijdens de bouw bekend waren. Zo blijkt als we via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur het bouwdossier in handen krijgen.

Merkwaardig

Civiel technicus Ad de Kanter heeft voor NH Nieuws het bouwdossier van de sluis, dat bestaat uit honderden documenten, bestudeerd. Volgens De Kanter was onder meer de verzakking van de inmiddels verwijderde betonplaten te voorzien. "Als je de plaat aan één kant op een vaste constructie legt en aan de andere kant op zand, dan gaat dat zakken." Hij vindt dat een vreemde keuze. Heipalen hadden dit volgens De Kanter kunnen voorkomen.



Tijdens de bouw werd ook al gewaarschuwd dat de grond zelfs 10 centimer kan zakken, zo blijkt onder meer in dit document uit 2011. Blaricum was als opdrachtgever voortdurend bij de bouw betrokken, maar trok niet aan bel. "Het is merkwaardig dat er op dat moment niet in ingegrepen", vindt de technicus.

'Onvoorzien'

Opmerkelijk is het dan ook dat wethouder Anne-Marie Kennis op raadsvragen in februari antwoordde dat de verzakkingen 'onvoorzien' waren en mede veroozaakt werden door 'de lage waterstanden als gevolg van de droogte in 2018'. De verzakkingen werden aan het begin van de zomer op 4 juli 2018 geconstateerd. Ook schreef ze dat het 'uit constructief oogpunt het helemaal niet vreemd is om dergelijke ‘vlonders’ niet op palen of damwanden te funderen".

Dat is onzin volgens De Kanter. Ook D66-raadslid Carin Francken is kritisch als we haar de stukken laten zien. "Het inspectierapport kregen we ook heel laat en dat heeft ook wat wrevel gewerkt." Ze vraagt zich nu af of de kosten voorkomen hadden kunnen worden. "Dan is er willens wetens doorgebouwd. Dan vraag ik me af 'waar zijn we nu mee bezig'."

Francken vraagt zich ook af de problemen in de toekomst terug kunnen keren. Ze gaat de wethouder om tekst en uitleg vragen. "Om er achter te komen wat de reden is om dit onder tafel te houden."

Geen reactie wethouder

Ons wil de wethouder ondanks herhaaldelijke verzoeken niet te woord staan en ook schriftelijke vragen blijven onbeantwoord. De sluis is sinds maandag eindelijk open voor boten, maar de werkzaamheden zijn nog gaande.



Niet alleen de verzakking van de betonplaten was voorzien, ook blijkt uit ons onderzoek dat de gemeente tijdens de bouw het advies van bouwer Heijmans in de wind heeft geslagen om geen eikenhout te gebruiken. Dat was duurder en minder duurzaam. Het gevolg is dat na zeven jaar planken verrot zijn, gescheurd of moeten worden vervangen.

