Reacties op uitdelen petitie Enkhuizerzand liegen er niet om: "Ze zijn van de pot gerukt"

ENKHUIZEN - Waar de één sterk voorstander is, is de ander fel tegen de uitbreidingsplannen van recreatiegebied Enkhuizerzand. Op de Westerstraat flyert Erfgoedvereniging Heemschut voor hun vandaag gestarte petitie. Er is geen enkele Enkhuizer te vinden die geen mening heeft over de plannen. "We willen geen strekdammen a-la Dubai."

"Het is een economische zelfmoord om het niet te doen", zegt een winkelier die voorstander is van het vakantiepark. Daarbij benadrukt hij de hoeveelheid leegstaande panden die er momenteel op de winkelstraat zijn: "Enkhuizen heeft het nodig dat er meer toeristen komen."

Anderen zijn daarentegen wat minder optimistisch. "Ze zijn van de pot gerukt", zegt een voorbijganger. "Dat de gemeenteraad dit heeft kunnen beslissen, is mij echt een raadsel."

Nu al honderden handtekeningen

Erfgoedvereniging Heemschut is samen met Stadsherstel Enkhuizen een petitie gestart. Alleen vandaag al zijn er bijna 500 handtekeningen verzamelt. Volgens de organisaties staat het aangezicht van hij IJsselmeer op het spel. Daarnaast zou het park naast het Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum komen, wat de beleving niet ten goede komt, zo valt te lezen op de website van Erfgoedvereniging Heemschut.

Plannen herzien

"Laat het duidelijk zijn dat wij niet tégen de komst van de vakantiewoningen zijn, maar wij willen de dialoog op gang brengen zodat alle partijen erbij betrokken worden en dat het plan opnieuw onder de loep wordt genomen", aldus Christian Pfeiffer van Erfgoedvereniging Heemschut.

Al een tijd is er veel te doen om de plannen. Eerder werden er ruim zeventig zienswijzen ingediend. In september wordt er in de gemeenteraad over het plan gesproken.