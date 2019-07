Twee aanhoudingen na vondst hennepkwekerij in Stompetoren

STOMPETOREN - De politie heeft gisteren een hennepkwekerij gevonden op de Neerlandia in Stompetoren. Een 31-jarige vrouw en 50-jarige man uit Spierdijk zijn aangehouden.

De politie kreeg meerdere tips en klachten over het pand waardoor een inval is gedaan. Hierbij werd een ruimte gevonden die was ingericht als hennepkwekerij. Er werden 350 planten gevonden. De politie doet nog onderzoek.