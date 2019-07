PWN bereidt zich voor op droge zomers: "Gebruik niet onnodig water"

CASTRICUM - Na de extreme droogte van vorig jaar heeft drinkwaterbedrijf PWN maatregelen getroffen om droge zomers het hoofd te bieden. Het bedrijf benadrukt ook dat inwoners bewuster moeten zijn van hun watergebruik. "Het gaat nu goed, maar we moeten niet stilzitten."

Een lange douche nemen, de tuin besproeien of je auto wassen: zaken die je met een dreigend watertekort beter kunt vermijden. Vorige zomer deed drinkwaterbedrijf PWN een oproep om voorzichtiger met het water om te gaan, zegt directeur Joke Cuperus. "En dat werkte, we zagen in korte tijd een afname van zo'n 5 procent."

Niet dat het drinkwater anders was opgeraakt, benadrukt ze. "We halen ons drinkwater uit het IJsselmeer, dus we hoeven ons geen zorgen te maken om de voorraad. Maar als er op piekmomenten extreem veel water nodig is, is de vraag groter dan de zuiveringscapaciteit."

Het drinkwater in Noord-Holland is voornameijk afkomstig uit het IJsselmeer, en wordt na zuivering in 'kelders' opgeslagen. Die moeten niet te snel leeglopen om te zorgen dat er voldoende gezuiverd water beschikbaar blijft.

Waterspits

Vooral in de zogenaamde 'piekuren' kan dat een probleem zijn. "Net als in het verkeer, kennen wij ook een spits. Tussen zes en negen uur 's ochtends en tussen zes en tien uur in de avond draaien veel huishoudens massaal de kraan open. Dat piekgebruik kan zorgen voor schommelingen in de waterdruk", licht Cuperus toe. PWN hoopt dat mensen zich bewust zijn van hun watergebruik. "Niet alleen in de zomer, maar eigenlijk het hele jaar door."

De komende jaren zal steeds meer drinkwater nodig zijn, is de verwachting. Daarin speelt ook klimaatverandering een rol. De huidige installaties zijn geschikt om extreme pieken op te vangen, maar stilzitten is geen optie.

"We zijn aan het kijken naar extra manieren om water te winnen, zoals het opvangen van regenwater", vertelt de directeur. Er zijn vooralsnog geen concrete plannen voor die ideeën.

Bewustwording

Dat de zuiveringsinstallaties tijdens piekmomenten op volle kracht draaien, is op zich niet zo'n probleem. Het betekent echter wel dat er ook geen uitval kan zijn. "De kans dat zoiets gebeurt is nihil, maar we moeten blijven investeren in het waternetwerk." Daar hoort volgens Cuperus ook bewustwording van het publiek bij.