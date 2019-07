Man zwaargewond bij steekpartij in Amsterdam

AMSTERDAM - Bij een steekpartij op Plein '40-'45 in Amsterdam is vanmiddag een man zwaargewond geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt.

De steekpartij gebeurde iets voor 14.00 uur. Het slachtoffer en de verdachte zouden al enkele dagen ruzie met elkaar hebben gehad voordat het vanmiddag misging voor de Jumbo.

De man raakte dusdanig gewond dat hij met spoed moest worden afgevoerd naar een ziekenhuis. Hij heeft veel bloed verloren. Volgens omstanders hebben werknemers van de Jumbo geprobeerd het bloeden te stoppen.

'Heftig'

Veel mensen waren getuige van de steekpartij, want op het plein zijn veel winkels en er was een markt. "Het was heftig. Ik liep met mijn dochter van twee jaar toen de twee aan het schelden en ruziën waren. Er werd van alles geroepen. Op een gegeven moment zagen we een man de jongeman neersteken", vertelt een ooggetuige.

Op het plaats delict is een scooter achtergebleven. Die is in beslag genomen voor onderzoek.