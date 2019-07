VIDEO: Paraglider Joost maakt adembenemende vlucht over Zandvoort

ZANDVOORT - Joost van Dam is een geoefend paraglider met veel ervaring. Gewapend met zijn camera maakt hij de mooiste kiekjes vanuit de lucht. Hij is overal al geweest: Rio de Janeiro, De Alpen en in de hete woestijn. Maar zijn allermooiste tocht maakt hij gisteren in zijn woonplaats Zandvoort. "Het bijzonderste dat ik ooit heb meegemaakt."

Nauwelijks bekomen van in zijn ogen mooiste en moeilijkste vlucht die hij ooit heeft gemaakt, vertelt hij over zijn avontuur tegen NH Nieuws. "Na 20 jaar is het eindelijk gelukt om een keer beelden te maken van het prachtige Zandvoort. Het was een hele beleving en een droom die uitkwam."

Normaal gesproken vliegt Van Dam wel vaker in de buurt van Zandvoort, maar langs de boulevard komt hij eigenlijk nooit. Het is een moeilijk gebied om te vliegen en eigenlijk is het "een beetje illegaal" om met de glider zo vlak boven de stad te vliegen. "Maar ik heb de agent gesproken en bij hoge uitzondering werd het deze keer gedoogd", zegt Van Dam opgelucht.

'Zo mooi'

De beelden die de 57-jarige Zandvoorter gisteren schoot zijn adembenemend. Door middel van een GoPro aan zijn glider wist hij Zandvoort van een kant te filmen die nooit eerder is gedaan. Op de beelden is te zien dat hij vlak boven "zijn" dorp rondvliegt, langs de flat scheert en met zijn tenen bijna de strandtenten kan aanraken. "We hebben de hele middag boven de boulevard gehangen. We konden nog wel uren doorgaan, zo mooi was het."

Een dag na deze onvergetelijke beleving staat Van Dam nog steeds te shaken. "Ik heb adrenaline voor een week. Ik ben supertrots om deze prachtige stad op deze manier in beeld te brengen."

