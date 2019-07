Voormalige discotheek Silverdome gaat plat voor sociale woningbouw

HUIZEN - De voormalige discotheek Silverdome aan de Bestevaer in Huizen wordt gesloopt en vervangen door een appartementencomplex. In het gebouw is ruimte voor 54 appartementen: 24 sociale-huurwoningen voor jongeren en 30 toegankelijke huurwoningen in de vrije sector. De in 2000 gebouwde discotheek staat al meer dan tien jaar leeg.

In 2016 gingen er nog geluiden op om de discotheek nieuw leven in te blazen. Eigenaar Giovanni van Eijl vertelde toen dat een ondernemer serieuze interesse had om weer een disco te maken van het opvallend geschubde gebouw.

Maar dertien jaar nadat er voor het laatst muziek klonk in de Silverdome, heeft de gemeente ermee ingestemd om de discotheek te slopen en er een appartementencomplex voor in de plaats te zetten. Dat bevestigt projectleider Rogier van Keulen, ontwikkelaar voor de Lelie Vastgoed, aan NH Nieuws. "Het plan is om één gebouw met een hoger en een lager deel te bouwen."

Het lagere deel heeft vier verdiepingen, het hogere zes. Onder de appartementen komt een parkeergarage en voor de huizen is ruimte voor groen. "Het wordt een duurzaam ontwerp, met energiezuinige woningen", aldus Van Keulen. Veel kan hij er echter nog niet over zeggen. "Er is alleen nog een stedenbouwkundig plan bekend, en nu pas kan het complex echt worden ontworpen." Voorgestelde tekeningen zijn er daarom ook nog niet.

Omwonenden

Een andere reden waarom Van Keulen voorzichtig is, is omdat de omwonenden nog over de plannen moeten worden geïnformeerd. "Dat moet zorgvuldig gebeuren. Of er een informatieavond komt, of dat we mensen individueel benaderen, is nog niet besloten en wordt in overleg met de gemeente bepaald." In 2021 moet het appartementengebouw er staan.

De Silverdome werd in 2000 gebouwd en ging zes jaar later dicht. Eigenaar Van Eijl, bekend van de hotelketen Amrâth, probeert al jaren een andere bestemming te vinden voor het gebouw, zonder succes. Nu lijkt het toch te gebeuren.