Schiphol zet kantoorpersoneel in om kofferberg weg te werken

SCHIPHOL - Door een storing in het bagagesysteem van Schiphol zijn dit weekend duizenden koffers achtergebleven. De luchthaven zet nu ook kantoorpersoneel in om de bagage terug te krijgen naar hun eigenaren.

Dat schrijft mediapartner Luchtvaartnieuws.

De storing ontstond zaterdag en kon diezelfde dag nog worden verholpen. Toch zorgde het oponthoud voor een sneeuwbaleffect in het proces, waardoor veel bagage bleef liggen. Inmiddels is ruim de helft van de koffers nagestuurd. Schiphol hoopt deze week de overige koffers op te kunnen sturen.

Lees ook: Paar duizend koffers achtergebleven op Schiphol na storing

Gisteren waren op een foto koffers te zien die onder een viaduct lagen opgeslagen. Schiphol benadrukt dat dit slechts tijdelijk was. "Deze bagage lag op dat moment klaar om ingevoerd te worden in het bagagesysteem. Achtergebleven bagage is opgeslagen in afgedekte bagagekarren."