Eén kaartje por favor: Connexxion zet Spaanse chauffeurs in vanwege personeelstekort

NOORD-HOLLAND - Als het aan Connexxion ligt, wanen we ons tijdelijk in Spanje als we met de bus gaan. Door het gierende tekort aan personeel heeft de vervoerder namelijk vijf buschauffeurs uit Spanje laten invliegen om het tekort op te vangen.

Het betreft een proef die gisteren is begonnen. De chauffeurs zullen voornamelijk in het gebied Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Haarlemmermeer gaan rijden en zullen gewoon in het Nederlands aanspreekbaar zijn, zegt Connexxion. Daarnaast worden ze hetzelfde behandeld, benaderd en beloond als hun Nederlandse collega's, dat meldt de website Ovpro.nl.

De nieuwe Polen

FNV Streekvervoer is geen voorstander van de proef en vreest voor onderbetaling: "Als we niet oppassen worden de Spanjaarden de nieuwe Polen die moeten werken onder asociale arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Zoiets heeft bovendien een negatief effect op de arbeidsvoorwaarden van het huidige personeel", vertelt Brigitta Paas van FNV Streekvervoer.

Paas adviseert het beroep van buschauffeur aantrekkelijker te maken, zodat er elders geen werknemers gezocht hoeven te worden. Zo zou er vaker een vast contract aangeboden moeten worden.

"Het argument van de busbedrijven is dat ze niet weten of ze na een nieuwe aanbestedingsronde voldoende werk overhouden om iedereen aan het werk te houden. Maar dat is flauwekul. Bij een concessiewisseling gaan de mensen gewoon mee over naar de nieuwe concessiehouder."

Connexxion laat weten geregeld personeel een vast contract te geven: "In totaal zijn er in de afgelopen 2,5 jaar 260 vaste aanstellingen afgegeven", aldus de vervoerder.

Landelijke probleem

Door heel Nederland is er een tekort aan buschauffeurs. Qbuzz in Utrecht probeert studenten achter het stuur van de bus te krijgen en in Dordrecht, Molenlanden en Gorinchem draaien chauffeurs extra diensten om zo rituitvallen te voorkomen.