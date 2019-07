Kopzorgen bij Zaanse basisscholen na opstappen wethouder

ZAANSTAD - Scholen in Zaanstad zijn er niet blij mee dat Gerard Ram (VVD) is opgestapt. Ellen Voskuilen, lid van het college van bestuur van onderwijskoepel Zaan Primair, zegt dat ze goed kon samenwerken met de onderwijswethouder. Gisteren legde hij zijn functie als wethouder neer, na een conflict binnen de partij.

Onder Zaan Primair vallen meerdere scholen. Die hadden de afgelopen anderhalf jaar te maken met Ram. "We hadden aan Gerard Ram een wethouder die zich samen met ons hard maakte om de zij-instromers te financieren en ook op de lange termijn schoolbesturen te ondersteunen om voldoende personeel te krijgen."

Vierdaagse schoolweek

Zij-instromers zijn mensen die een jaar lang worden opgeleid en dan voor de klas mogen staan. Er worden zij-instromers opgeleid vanwege een flink tekort aan leraren. Sommige scholen hebben om die reden zelfs een vierdaagse schoolweek. De vijfde dag moeten kinderen thuis opdrachten maken. In de toekomst moet de schoolweek, mede door de zij-instromers, overal weer vijf dagen zijn.

Lees ook: Kinderen en ouders bieden petitie aan tegen vierdaagse schoolweek Zaandam

Wat er nu gebeurt en wie de taken van Ram overneemt, is nog onduidelijk. Als er iemand is aangesteld, duurt het nog wel even voor de wethouder op hetzelfde niveau is als waar Ram nu is. "We zullen opnieuw contact moeten leggen en afspraken moeten maken. Dat gaat allemaal stagnatie opleveren. Bestuurlijke onrust leidt altijd af. We hadden aan Gerard Ram gewoon een prima onderwijswethouder."

Lees ook: Coalitie Zaanstad verliest meerderheid na wegsturen VVD'ers, ook wethouders stappen op

Voskuilen hoopt dat een nieuwe wethouder "de urgentie" van de problemen in het onderwijs begrijpt. Vooralsnog maakt ze zich niet veel zorgen. De komende periode staan er weinig bestuurlijke overleggen gepland vanwege de zomer.