Helderse 'belofte' Sainey Trawally (19) blijkt profvoetballer

DEN HELDER - De Helderse 'belofte', de Ballotelli van de Noordkop: de 19-jarige asielzoeker Sainey Trawally uit Gambia heeft voor de nodige opschudding gezorgd bij FC Den Helder. Helaas voor de club mogen ze hem niet indelen voor de competitie, want de 'nieuweling die even mee kwam voetballen en glansrijk overwon' blijkt een profvoetballer uit Italië.

In een uitwisselingproject met het asielzoekerscentrum in Den Helder werd Sainey Trawally al getipt. Hij mocht meespelen met het tweede van FC Den Helder. Als invaller veegde hij binnen enkele minuten de tegenstander compleet van tafel. "Hij stak er met kop een schouder boven uit," vertelt Jack Jaspers van FC Den Helder aan NH Nieuws.

Droom

En dat is niet zo gek, want deze Trawally was al profvoetballer in Italie: waarde 100.000 euro. "Op mijn 14de ben ik naar Italië gekomen om te voetballen. Dat was mijn droom en die probeer ik in Nederland voort te zetten,' lacht Trawally.

Inmiddels is Sainey Trawally geselecteerd voor het Helders Elftal. Een gelegenheidteam met spelers uit de regio die op behoorlijk niveau spelen. Daar mag hij zich bewijzen tijdens het Sportevent 2019. Voorzitter Taïeb el Azzouzi van het Helders Elftal is benieuwd: "Ik wil het zien, ik hoop het. heb hem nog niet zien spelen, maar ik gun het hem dat hij ontdekt wordt."

Alles geven

Trawally zelf hij moet even wennen aan alle aandacht. Hij jaagt gewoon zijn droom na, want het is niet zeker of hij in Nederland kan blijven. "Ik wil groot worden, maar ik kan niet in de toekomst kijken. Ik voel me goed genoeg als speler. Dit is de eerste training en ze willen al dat ik meespeel. Ik moet gewoon alles geven wat ik heb."