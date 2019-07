Hooibalen vatten vlam in de duinen van Callantsoog

CALLANTSOOG - In de duinen van Callantsoog stonden aan het einde van de ochtend meerdere hooibalen in brand. Op foto's van de politie is te zien dat er veel rook bij het vuur vrijkwam.

Op de brand kwamen meerdere brandweerwagens af. Er bestond een grote kans dat het vuur zich snel zou verspreiden, maar volgens de politie stond de wind de goede kant op en "is verdere schade beperkt gebleven".

Het is niet bekend hoe de hooibalen in brand hebben kunnen vliegen. Het heeft enige tijd geduurd om de vlammen onder controle te krijgen. Hoe groot de schade is, is op dit moment niet bekend.