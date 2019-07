Nieuwe burgemeester Zandvoort biecht op: "Ik ben geen specifieke race-fan"

ZANDVOORT - De nieuwe burgemeester van Zandvoort, David Moolenburgh, kijkt erg uit naar de komst van de Formule 1 naar de badplaats, al is hij geen fan. Dat biechtte de gekozen burgervader vanmiddag op bij NH Radio. "Ik zie het als een mooi een bestuurlijke uitdaging om ervoor te zorgen het evenement staat als een huis."

De oorspronkelijk Haarlemse Moolenburgh kijkt erg uit naar zijn werk als burgemeester. "Zandvoort is een fantastisch dorp met geweldige inwoners", vertelt hij op NH Radio. "Het is een plaats met met een enorme uitstraling en allure die als een harmonica zo in en uit elkaar schuift."

Ook al komt Moolenburgh niet uit Zandvoort, in zijn jeugd is hij er vaak geweest. Met zijn band - hij speelt basgitaar - is hij in zijn jonge jaren in veel horecagelegenheden geweest om op te treden. "Ik wil Zandvoort vooral op de kaart zetten in de regio", aldus de nieuwe burgemeester.

F1

Eén manier om de regio naar Zandvoort te halen is de aankomende Grand Prix. Maar, David Moolenburgh is niet een heel groot Formule 1-fanaat. "Ik ben geen specifieke race-fan. Ik zie het als een mooie bestuurlijke uitdaging om ervoor te zorgen het evenement staat als een huis."

Als alles gaat zoals gepland, wordt de nieuwe burgermeester op 19 september geïnstalleerd.