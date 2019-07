Mediapark overgeschakeld op noodstroom door smeulende schakelaar

HILVERSUM - Het Mediapark in Hilversum is vanmiddag overgeschakeld op noodstroom door een schakelaar in een parkeergarage die smeulde. De brandweer kon voorkomen dat er brand zou uitstaan en is de stroom aan het omleiden.

Het was niet zomaar een schakelkast waarin er brand dreigde: "Hij voorziet namelijk een groot deel van het Mediapark van stroom", legt woordvoerder Robin Macco van de Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek uit.

Dat de hulpdiensten groots uitrukten, is vooral te danken aan de locatie van de melding. Macco: "Bij een melding in een garage geven we automatisch het bericht 'middel brand' en door het karakter van het Mediapark was dat nu voor de zekerheid nog verder opgeschaald."