De Peiling: Helft Nederlanders ergert zich aan rijgedrag partner. Jij ook?

NOORD-HOLLAND - Ruim de helft van de Nederlanders ergert zich aan het rijgedrag van hun partner. Voor één op de drie ondervraagden is de rijstijl van de partner geregeld aanleiding voor een onderlinge ruzie. Eerlijk zeggen: hoe gaat dat bij jullie in de auto?

Kritische vrouwen

Vrouwen ergeren zich met 59 procent het vaakst aan het rijgedrag van hun partner. Jonge vrouwen zijn met 64 procent het meest kritisch. Maar ook mannen ergeren zich met 50 procent regelmatig aan de stuurkunsten van hun wederhelft. Dat blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder Nederlanders met een relatie, uitgevoerd door Panelwizard.

'Je mag hier maar 80 hoor...'

Vanuit de bestuurderskant is goedbedoeld advies een belangrijk punt van irritatie. Maar liefst 53 procent ergert zich weleens aan advies van zijn of haar partner met betrekking tot de rijstijl. Jonge mannen tot 29 jaar ergeren zich met 71 procent het meest aan kritische opmerkingen over hun rijstijl.

Ingewikkelde handelingen

Volgens het onderzoek voert maar één op de vijf Nederlanders liever geen ingewikkelde handelingen uit, zoals achteruit inparkeren, met de partner op de bijrijdersstoel. Opvallend is het percentage vrouwen dat in het bijzijn van hun wederhelft liever geen gecompliceerde manoeuvres uitvoert. Dit is met 31 procent bijna drie keer zo hoog als het percentage mannen.

Hoe gaat dat bij jullie?

Krijg jij wel eens opmerkingen van je partner als je achter het stuur zit? Of ben je er zelf eentje die het niet kan laten om commentaar te geven op te vroeg of te laat schakelen, de snelheid of dat we er toch echt de vorige afrit af hadden gemoeten? Heb je tips om het gezellig te houden in de auto? We horen het graag van je!

