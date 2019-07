Ondanks warme dagen geen watertekort in provincie

NOORD-HOLLAND - De warmte van afgelopen periode heeft niet gezorgd voor een tekort aan drinkwater. Dat heeft drinkwaterbedrijf PWN vandaag laten weten. Het bedrijf verwacht ook niet dat er een periode van ernstige droogte aankomt. Wel adviseert PWN mensen alsnog verstandig om te gaan met water.

Vorig jaar rond deze tijd liepen de tekorten overal flink op. Nu is dat anders: in de maand juni is twee keer zoveel regen gevallen als normaal, zegt NH-weerman Jan Visser. Gemiddeld valt er meestal zo'n 65 millimeter neerslag in juni, nu viel er op de meeste plekken zeker 130. "Vorig jaar was het een grote doffe ellende en nu staan de hortensia's er allemaal prachtig bij, ondanks de warmte van vorige week."

De effecten van de warmte van afgelopen tijd, zijn hier dus niet zo groot. In het oosten van het land is dat wel anders. "Daar heeft het in juni weinig geregend en het was er erg warm."

Lage grondwaterstanden

Toch is het ook hier niet allemaal rozengeur en maneschijn. Het was een droog voorjaar en daarnaast zijn de grondwaterstanden nog niet hersteld van vorig jaar. "Bijvoorbeeld voor de kwetsbare natuurgebieden in de duinen is de lage grondwaterstand niet goed. En ook niet voor de veenweidegebieden. Veen moet nat zijn", zegt Visser.

Daarnaast wordt ook de komende tijd niet erg veel regen verwacht. "Dat betekent dat de situatie achteruit gaat." Hoe het weer over twee weken is, is nog moeilijk te zeggen en daarom is ook nog niet duidelijk of er een probleem ontstaat.

De komende tijd is het aanzienlijk minder warm dan afgelopen week. Het wordt zo'n 21 of 22 graden.